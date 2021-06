Il futuro di Nainggolan e l'idea Nandez

Non solo Hakimi perché il mercato dell'Inter si muove a centrocampo. Resta da sciogliere il rebus legato al futuro di Radja Nainggolan. Il belga è rientrato al club nerazzurro, ma resta viva l'idea di un ritorno al Cagliari. La trattativa, però, è bloccata perché i sardi non riusciranno a chiudere l'operazione senza un contributo dell'Inter. Alla squadra di Simone Inzaghi, di contro, piace Nahitan Nandez. L'offerta dell'Inter per l'uruguaiano (una tra le tante ricevute dal Cagliari), tuttavia, è ritenuta troppo bassa. I nerazzurri non hanno la liquidità necessaria per portare avanti la trattativa, ma potrebbero inserire alcune contropartite tecniche come Agoumé, giocatore che piace al club rossoblù.