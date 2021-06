Contatti continui con il Real Madrid, con il quale si va verso l'accordo per un prestito con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro: le due società si riaggiorneranno per definire la divisione delle cifre tra prestito e riscatto. Si lavora anche agli arrivi di Dalot e Giroud, ma in alternativa rimangono aperte le piste Odriozola e Jovic

Milan al lavoro per confermare alcuni protagonisti della passata stagione anche per l'anno prossimo: tra di loro Brahim Diaz, la cui permanenza in rossonero è ormai in via di definizione. Contatti costanti con il Real Madrid, con cui si va verso un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro. Il club spagnolo manterrebbe un diritto di recompra fissato a 30 milioni e le due società si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni per decidere come dividere le cifre tra prestito e diritto di riscatto. Conferma in arrivo dunque per un calciatore che nella passata stagione ha collezionato 39 presenze con 7 gol in tutte le competizioni.