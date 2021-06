Primo giorno da allenatore della Fiorentina per Italiano, che firma un contratto di due stagioni più opzione per un terzo anno per il club viola. Del nuovo progetto non farà però parte Franck Ribery, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza al 30 giugno. In entrata piace invece Maggiore, centrocampista dello Spezia e pupillo del nuovo allenatore

In casa Fiorentina quella di lunedì è stata la prima giornata di Vincenzo Italiano da allenatore viola: il tecnico ha incontrato la dirigenza a Firenze per decidere le prime strategie e sistemare gli ultimi dettagli, prima della rescissione con lo Spezia e la firma del contratto di due anni con opzione per la terza stagione con la Fiorentina. Nuovo progetto viola del quale non farà parte Franck Ribery, che a 38 anni non rinnoverà il suo contratto in scadenza al 30 giugno. Il calciatore non fa parte del progetto tecnico della società e quindi non verrà confermato. La volontà di Ribery sarebbe quella di rimanere a giocare ancora in Italia, ma resta da capire se arriveranno offerte nei prossimi giorni.