Ufficiale il prolungamento di contratto per un'altra stagione di Ranocchia e D'Ambrosio, entrambi in scadenza al prossimo 30 giugno: confermati due elementi d'esperienza che continueranno a indossare il nerazzurro, maglia che indossano rispettivamente dal 2011 e dal 2014

Comincia a prendere forma l'Inter versione 2021-2022, che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con lo scudetto sul petto e con Simone Inzaghi alla guida. Della nuova squadra faranno parte anche Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio, che nella giornata di lunedì hanno raggiunto l'accordo con la società e rinnovato i rispettivi contratti per un'altra stagione. Entrambi i calciatori avevano infatti il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e in extremis hanno prolungato il proprio accordo fino al 2022. Due elementi d'esperienza che continueranno a vestire la maglia nerazzurra, una divisa che indossano rispettivamente dal 2014 (D'Ambrosio) e dal 2011 (Ranocchia).