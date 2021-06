Restano da limare soltanto alcuni dettagli relativi ai contratti, che poi potranno essere firmati: Roberto D’Aversa è sempre più vicino a raccogliere l’eredità di Ranieri e a cominciare una nuova avventura in Serie A

La ricerca di un nuovo allenatore per la Sampdoria potrebbe essere giunta al termine. Il club infatti ha incontrato Roberto D’Aversa e il confronto ha avuto esito positivo. Le parti hanno subito delineato i punti principali dell’intesa, che sono stati condivisi. Vanno limati soltanto gli ultimi dettagli, prima che l’ex allenatore del Parma possa firmare il contratto, legarsi alla squadra blucerchiata e cominciare una nuova avventura in Serie A. Per il ruolo era stato considerato anche Marco Giampaolo, ipotesi che ormai è stata accantonata.