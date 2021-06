Nuovo obiettivo a sorpresa per il centrocampo dell' Atalanta : è Tommaso Pobega , calciatore di proprietà del Milan ma nell'ultima stagione in prestito allo Spezia di Italiano. Ben 6 gol e 3 assist nelle 20 partite giocate con la maglia bianconera, protagonista di un'ottima annata alla sua prima stagione in Serie A. L'Atalanta avrebbe intravisto in lui le caratteristiche giuste per rafforzare il centrocampo, per inserire una nuova soluzione 'alla Pessina' in quel reparto. Gian Piero Gasperini potrebbe così valorizzare un altro calciatore italiano e di talento, da vedere se il Milan deciderà di privarsi del centrocampista classe 1999, che ha un contratto fino al 2025 con il club rossonero.

I numeri di Pobega

Un'ascesa costante, fino alla Serie A e, probabilmente, alla Champions League. Due anni fa, infatti, Tommaso Pobega era in Serie C, protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Ternana: 3 in 32 partite e undicesimo posto in classifica. Nessuna promozione in Serie B ma il salto di categoria, per Pobega, arriva lo stesso. Questa volta a prenderlo in prestito dal Milan è il Pordenone, con cui segna 5 gol in 31 partite. Numeri che gli permettono di fare un altro passo in avanti, con la grande possibilità in Serie A datagli dallo Spezia. In bianconero, nell'ultima stagione, ha fatto 6 gol e 3 assist in 20 partite. Numeri importanti, con l'ascesa di Pobega che potrebbe proseguire fino alla Champions League.