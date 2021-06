Strootman al Cagliari: arriva in prestito dall'OM

Kevin Strootman ha scelto nuovamente la Serie A e vestirà ancora una maglia rossoblù, questa volta quella del Cagliari . Dopo i sei mesi vissuti in prestito al Genoa, il centrocampista olandese è pronto ad affrontare una nuova esperienza in Italia. Arriverà al club di Giulini, sempre a titolo temporaneo, dall'Olympique Marsiglia. Accordo trovato tra le parti, Strootman ha accettato la destinazione, sostenendo anche le visite mediche . Si attende soltanto l'ufficialità per un acquisto che arriva con sei mesi di ritardo. Il Cagliari, infatti, aveva cercato Strootman già a gennaio, ma il centrocampista olandese in quell'occasione scelse il Genoa. Ora l'arrivo in Sardegna si è concretizzato, per il classe 1990 un altro prestito nel campionato italiano.

Terza avventura in Italia

Ancora Serie A, quindi, per Kevin Strootman, che sbarcò in Italia per la prima volta nel 2013. A prenderlo fu la Roma, che puntò su di lui dopo due stagioni ottime al PSV. Cinque anni intensi in giallorosso, con un inizio straordinario nella prima stagione. Poi due anni condizionati dai problemi fisici e il ritorno a pieno regime tra il 2016 e il 2018. Lasciò Roma, dopo 131 partite giocate con 13 gol, per trasferirsi in Francia, all'Olympique Marsiglia. A gennaio scorso il ritorno in Italia, con il Genoa 18 partite e 0 gol ma tanta sostanza per contribuire, nel girone di ritorno, alla salvezza della squadra di Ballardini. Ora il Cagliari, per riabbracciare la Serie A e darsi una nuova chance in questo campionato.