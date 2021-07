Fumata bianca in arrivo per il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, del portiere spagnolo e dell'esterno offensivo turco in Francia. Definiti i dettagli e le cifre dell'affare

Pau Lopez e Cengiz Under saranno due calciatori dell'Olympique Marsiglia . Accordo trovato tra la Roma e la società francese, con entrambi i calciatori che hanno accettato il trasferimento: in un primo momento, infatti, la trattativa aveva subito dei rallentamenti a causa di problemi familiari del portiere che non era convinto del trasferimento in Francia. Decisiva in tal senso la chiamata di Jorge Sampaoli , allenatore dell'OM, che ha convinto lo spagnolo a vestire la maglia biancoblù per la prossima stagione.

Pau Lopez e Under al Marsiglia, le cifre

leggi anche

Mourinho: "Mi aspetto dei regali dalla società"

Accordo trovato sulla base di due prestiti con diritto di riscatto. Prestito che, per Pau Lopez, diventa obbligo di riscatto allo scattare della ventesima presenza. Definite anche le cifre delle due operazioni: il Marsiglia dovrà versare nelle casse giallorosse 15 milioni per il riscatto del portiere spagnolo e 12 milioni per quello dell'esterno turco. Per quest'ultimo mancano solo i dettagli per arrivare alle firme ma la fumata bianca è attesa per entrambi, con Pau Lopez e Under che si preparano a lasciare Roma a poche ore dall’arrivo di José Mourinho nella Capitale.