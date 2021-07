Dopo l'addio di Italiano, il club bianconero pensa all'ex allenatore del Genoa per la panchina: non c'è ancora l'ok definitivo, ma i primi contatti sono stati molto positivi e adesso è lui il favorito. Per la panchina del Genoa, invece, momenti di riflessione tra la società e Ballardini: l'allenatore non vorrebbe iniziare la prossima stagione in scadenza di contratto. Alla Samp arriva D'Aversa, domenica l'annuncio

Dopo l'addio di Vincenzo Italiano, che ha firmato nei giorni scorsi il contratto con la Fiorentina, lo Spezia si è ritrovato a dover cercare un nuovo allenatore. Nella corsa alla panchina bianconera al momento si trova in vantaggio Thiago Motta : l'ex allenatore del Genoa ha effettuato il sorpasso su tutti i pretendenti e piace molto alla dirigenza spezzina, perchè giovane e abituato a lavorare con i giovani (nel suo passato ha allenato anche nel settore giovanile del PSG). Non c'è ancora l'ok definitivo, ma i primi contatti tra le parti sono stati molto positivi e il nome di Thiago Motta va tenuto in grande considerazione per la panchina dello Spezia. Le alternative rimangono sempre Rolando Maran ed Eugenio Corini . Con tutta probabilità il club prenderà una decisione definitiva entro lunedì.

Momenti di riflessione tra il Genoa e Ballardini

Un'altra panchina che potrebbe cambiare padrone è quella del Genoa. Tra la società rossoblù e Davide Ballardini sono in corso momenti di riflessione, con l'allenatore che ha un accordo fino al 30 giugno 2022 e non vorrebbe cominciare la prossima stagione in scadenza di contratto. La dirigenza ha finora offerto un prolungamento fino al 2023, ma al momento non è stato ancora raggiunto un accordo tra le parti. Non siamo ancora a un punto di rottura come accaduto nelle scorse settimane tra la Fiorentina e Gattuso, ma i rapporti tra le parti sono in fase di stallo e la situazione andrà monitorata nei prossimi giorni.