Genoa-Ballardini: è stallo sul rinnovo

Momenti di riflessione tra la società rossoblù e Ballardini. L’allenatore ha ancora un anno di contratto, ma non vorrebbe cominciare la stagione in scadenza. La dirigenza ha finora offerto il prolungamento di un ulteriore anno, fino al 2023, ma non è ancora stato raggiunto un accordo tra le parti