I numeri di Felipe Anderson con la Lazio

leggi anche

Parolo saluta la Lazio: "Grato per sempre"

Sarri ha dato il suo assenso all'operazione e Anderson, che intanto lavora alla preparazione estiva con il club inglese, attende da spettatore interessato la conclusione della trattativa. Alla Lazio il brasiliano era arrivato ventenne dal Santos, nel 2013. Nella prima stagione, sotto la guida di Petkovic prima e Reja poi, aveva chiuso con una sola rete in 20 partite. Superato il periodo di adattamento, si era però imposto nelle esperienze con Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Con la Lazio Felipe Anderson ha messo insieme 177 presenze e 34 reti in tutte le competizioni, vincendo anche la Supercoppa Italiana nel 2017 ma senza scendere in campo nella finale contro la Juventus perché infortunato. In tre stagioni con il West Ham ha invece giocato complessivamente 73 partite, con 12 reti e 13 assist. Ora la Lazio, suo passato, potrebbe diventare il suo futuro.