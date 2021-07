Il saluto di Parolo alla Lazio

Nella Lazio Parolo si è affermato anche nel calcio europeo, giocando in Europa League e in Champions, e su scala intercontinentale, vestendo la maglia della Nazionale anche nei Mondiali 2014 oltre che in Euro 2016. Apprezzato per affidabilità e versatilità (nelle ultime due stagioni Simone Inzaghi lo aveva anche provato in difesa, da centrale o da marcatore), nella sua storia con i colori biancocelesti un posto speciale lo occupa la data del 5 febbraio 2017: la Lazio vince 6-2 sul campo del Pescara e Parolo segna ben quattro reti in una partita, marcatura multipla rimasta unica nei suoi sette anni con il club. "La mia gratitudine va al mondo biancoceleste - spiega il giocatore nella lettera di addio - grazie al presidente Lotito, alle persone che lavorano in sede a Formello, una ad una. Grazie ai mister, allo staff medico e ai meravigliosi compagni di spogliatoio". Con una dedica anche per i tifosi laziali. "Gente di passione, mi avete fatto innamorare della maglia, spronando, esaltando, criticando e qualche volta anche insultando, ma sempre nel rispetto. Mi avete spinto a dare tutto me stesso. ". In tre parole: "Ti ringrazio Lazio".