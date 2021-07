Sandro Tonali diventerà presto un giocatore d el Milan a titolo definitivo . La società rossonera e il Brescia hanno infatti sistemato anche gli ultimi dettagli di una trattativa che durava ormai da tempo e che adesso è arrivata alla fumata bianca totale, su nuove condizioni rispetto a quelle stabile solo un’estate fa. Dopo i 10 milioni già versati lo scorso anno per il prestito, il Milan riscatta il centrocampista classe 2000 per 6 milioni e 900 mila euro più ulteriori 3 milioni di euro bonus . Al Brescia si trasferisce Giacomo Olzer , talento della Primavera rossonera che già domani si aggregherà ai nuovi compagni.

L'8 sarà presente al raduno

Fumata bianca arrivata al termine di una riunione alla quale ha partecipato anche Gordon Singer, presente in Italia: Maldini e Massara hanno già parlato con Tonali che sarà presente al raduno rossonero dell’8 luglio. Non è da escludere che il centrocampista rossonero anticipi il suo arrivo a Milanello già il 7 luglio. Tutto fatto, con le firme sui contratti che arriveranno nelle prossime ore. Il Milan, dunque, riscatta Tonali con un forte sconto rispetto alle condizioni di un anno fa, che prevedevano un esborso complessivo di 35 milioni di euro (10 milioni per il prestito, 15 per il riscatto e 10 di bonus).