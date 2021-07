L'Eintracht Francoforte continua il pressing per portare in Germania Hauge ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta: 8 i milioni offerti dal club tedesco, 12 quelli richiesti dal Milan. Nella prima stagione in rossonero il 21enne norvegese ha messo insieme 27 presenze e 8 reti in rossonero

Non c'è ancora l'intesa con il Milan ma l'Eintracht Francoforte insiste per portare in Bundesliga Jens-Petter Hauge. Il club tedesco ha presentato ai rossoneri un'offerta vicina agli 8 milioni di euro per il talento norvegese. Cifra ritenuta però insufficiente dal Milan, che continua a chiedere almeno 12 milioni per lasciar partire il giovane calciatore, arrivato in Italia nell'estate 2020. La valutazione attribuita dal Milan è ritenuta troppo alta dall'Eintracht e le parti si aggiorneranno nelle prossime ore per capire se la società tedesca sarà intenzionata ad alzare l'offerta e provare a chiudere l'operazione.