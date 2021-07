L’in bocca a lupo a Leonardo Spinazzola dopo l’intervento al tendine d’Achille con la speranza di riaverlo presto nuovamente a disposizione, ma ora una delle priorità della Roma è quella di acquistare sul mercato un nuovo esterno sinistro. Tra i primi posti nelle idee della società giallorossa c’è il nome di Ramy Bensebaini, algerino classe 1995 di proprietà del Borussia Moenchengladbach, club a cui è legato da un contratto fino a giugno 2023. Terzino (che può essere impiegato anche da centrale) con il "vizietto" del gol: due le reti realizzate nelle cinque partite giocate nell’ultima edizione di Champions League, 4 quelle messe a segno nella Bundesliga 2020-2021 e un gol in Coppa di Germania. In tutta la sua carriera ha realizzato in totale 20 gol in 213 partite.