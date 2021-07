L’operazione è stata eseguita all’Hospital NEO di Turku, in Finlandia. Spinazzola, che in caso di finale dell'Italia a Euro2020 raggiungerà gli Azzurri a Wembley, rientrerà poi a Roma per cominciare la riabilitazione: il percorso di recupero sarà di circa 6 mesi. Il suo messaggio su Instagram: "Intervento riuscito perfettamente. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!!"

