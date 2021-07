Thiago Motta-Spezia, è fatta: accordo triennale

Lo Spezia ha scelto l'erede di Vincenzo Italiano: sarà Thiago Motta a guidare la squadra ligure nel prossimo campionato di Serie A. L'ex allenatore del Genoa firmerà un contratto triennale e avrà l'opportunità di riscattarsi dopo la non felice parentesi in rossoblù nella stagione 2019-20 culminata con l'esonero

Si sta per completare il roster degli allenatori al via per la stagione 2021-22. L'ultima panchina della Serie A rimasta vacante dopo il passaggio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina sta per riempirsi. E' praticamente tutto fatto tra lo Spezia e Thiago Motta. L'ex allenatore delle giovanili del PSG e del Genoa ha raggiunto l'accordo con il club ligure: firmerà un contratto di tre stagioni, le firme sono previste nella giornata di martedì quando verrà anche dato l'annuncio ufficiale dell'ingaggio.