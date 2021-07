Napoli, Di Lorenzo prolunga fino al 2026

Il club azzurro ha trovato l'accordo con l'esterno per il prolungamento del contratto: nuova scadenza fissata nel 2026, precedentemente era nel 2025. Si tratta del secondo rinnovo in due anni per Di Lorenzo, tra i protagonisti dell'Italia a Euro 2020

Un Europeo da protagonista con la maglia dell'Italia, ora il prolungamento del contratto con il Napoli. Giovanni Di Lorenzo è pronto a firmare un nuovo accordo con la squadra azzurra, che ha deciso di blindarlo allungando il rapporto con l'esterno per un'altra stagione. Il classe 1993 aveva un contratto con il Napoli fino al 2025, ma la durata verrà estesa fino al 2026. Si tratta già del secondo rinnovo di contratto in due anni per Giovanni Di Lorenzo, che si era trasferito in azzurro dall'Empoli nell'estate del 2019 firmando un accordo con scadenza nel 2024. Lo scorso anno l'esterno ha firmato il prolungamento fino al 2025, ora invece è arrivato un altro rinnovo al termine di un'ottima stagione coronata da un grande Europeo con la Nazionale.