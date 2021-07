Empoli, il sogno è il ritorno di Rugani

Per affrontare la quattordicesima stagione nella sua storia in Serie A, l' Empoli sogna un ritorno in rosa: si tratta di Daniele Rugani . Il difensore, di proprietà della Juventus, è rientrato al club bianconero dopo il prestito nell'ultimo campionato prima al Rennes e poi al Cagliari dove ha collezionato sedici presenze. Nonostante Rugani abbia ancora tre anni di contratto con la Juve , il suo futuro è ancora da scrivere e l'Empoli sta provando a riportare il difensore nel club dove è cresciuto.

Per Rugani, d'altronde, l'Empoli non è una società come le altre. Lì ha trascorso 14 anni della sua vita, entrando nel settore giovanile azzurro a soli sei anni, nel 2000. Tutta la trafila con l'Empoli, poi l'esordio in prima squadra (11 agosto 2013 contro il Sudtirol in Coppa Italia) e in Serie A (31 agosto 2014 contro l'Udinese) sempre con la stessa maglia. In tutto 81 presenze, 5 gol e 4 assist con l'Empoli prima del passaggio alla Juventus a titolo definitivo nell'estate 2015. Adesso i toscani sognano il ritorno per chiudere il cerchio.