Lopetegui o #Nopetegui: Milan a un bivio

Dopo esersi assicurato aritmeticamente la qualificazione in Champions, il Milan guarda alla prossima stagione e alla scelta dell'allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli. Alla società piace il profilo dello spagnolo Lopetegui, bocciato invece dai tifosi.

Se non fosse per la sommossa popolare che sta montando in questi giorni, il Milan l'allenatore l'avrebbe già scelto. Julen Lopetegui alla dirigenza rossonera piace sotto tutti i punti di vista: metodologia di lavoro, proposta di gioco e idee condivise con il club.

#Nopetegui Il Milan vorrebbe affidarsi al 57enne basco, al punto che sarebbe già pronto un contratto triennale da 4 milioni netti a stagione. Il problema è che una squadra di calcio si basa soprattutto sulla passione dei propri tifosi e la proprietà, in questo senso, non è rimasta indifferente alle tante critiche piovute sulla scelta presunta. Da ‘Pioli out’ all'hastag ‘Nopetegui’ gli attacchi si sono fatti sempre più feroci. La gente vuole un allenatore affermato e vincente come Conte o di grande prospettiva come De Zerbi o Thiago Motta, la società al contrario pensa si possa aprire un ciclo anche con un profilo diverso. approfondimento Come gioca Lopetegui? Di Canio lo spiega al Club

Gli altri nomi Uno notoriamente tosto di carattere. Che ha fatto bene con le nazionali spagnole, under e prima squadra, con il Siviglia e nella sua ultima esperienza al Wolverhampton, ma che ha fallito ai grandi appuntamenti con Porto e Real Madrid. I milanisti vogliono una certezza e diffidano da Lopetegui. La palla torna alla proprietà. Tra i valutati ci sono anche Fonseca, che non convince pienamente, Thiago Motta promesso sposo della Juve nel caso vada via Allegri e altre piste che portano a figure internazionali. Tutto è ancora aperto e un accordo definitivo ancora non è stato trovato. Avanti col casting, dunque, a meno che la proprietà non voglia andare dritta per la propria strada.