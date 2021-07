Tutto fatto per il trasferimento dell'esterno marocchino al PSG: all'Inter 60 milioni più 11 di bonus. Hakimi è partito per la Francia per sottoporsi alle visite mediche

Il trasferimento di Achraf Hakimi dall'Inter al PSG è sempre più vicino alla definitiva chiusura e all'ufficialità. Tutto fatto ormai, l'esterno marocchino chiuderà dopo appena una stagione la sua avventura in Italia. L 'accordo tra i club è completo: 60 milioni di euro di parte fissa, più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altre 3 più difficili da raggiungere. Più di 70 milioni di euro in totale , cifra che ha soddisfatto l'Inter che ha quindi deciso di cedere il classe 1998 arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per 40 milioni più 5 di bonus. Davide Lippi, intermediario dell'operazione, si è recato presso la sede del club nerazzurro per chiudere tutta la documentazione con le firme dei due club.

Visite mediche a Parigi

Accordo raggiunto, quindi. Achraf Hakimi ha anche avuto il via libera per partire per la Francia, per effettuare le visite mediche. A svelarlo è stato lo stesso esterno marocchino, che ha pubblicato su Twitter un post con l'emoticon di un aereo. Il giocatore si trovata in Spagna per le vacanze, che ha dovuto momentaneamente sospendere per volare a Parigi. Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto e l'ufficialità: ultimi passi prima dell'inizio dell'avventura francese di Achraf Hakimi.