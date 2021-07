Il presidente del Napoli parla del futuro dell'attaccante, in scadenza di contratto a giugno 2022: "Se resterà? Dipende da lui. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l'Europa è una sua scelta". La discussione sul rinnovo avrà il via solo al termine dell'avventura dell'Italia negli Europei

"Se resterà a Napoli? Dipende da lui. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l'Europa è una sua scelta". Così Aurelio De Laurentiis parla del futuro di Lorenzo Insigne, uno dei punti di riferimento del Napoli e della Nazionale italiana in corsa per l'arrivo in finale di Euro 2020. Il presidente del Napoli è intervenuto in collegamento telefonico nel corso dell'inaugurazione della mostra fotografica "Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport", nel 37° anniversario dell'arrivo del campione argentino in città.