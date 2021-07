Mario Balotelli è sempre più vicino a ripartire dalla Turchia. Il corteggiamento, che dura ormai da diverse settimane, da parte dell' Adana Demirspor potrebbe presto concretizzarsi: l’attaccante classe 1990, svincolato dopo ave giocato con il Monza – Serie B italiana – negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, domani volerà in Turchia per visitare la città e le strutture del club. Successivamente si lavorerà per sistemare gli ultimi dettagli e se tutto andrà per il verso giusto Balotelli firmerà un contratto triennale con l’Adana Demirspor, club neopromosso nella Super Lig turca.

La Turchia dopo Inghilterra e Francia

Nuova avventura all’estero in vista dunque per Mario Balotelli, che dopo aver giocato in Inghilterra con Manchester City e Liverpool e in Francia con Nizza e Olympique Marsiglia, si prepara a vivere una nuova sfida lontano dall’Italia, ma questa volta in Turchia. L’ex Inter e Milan ha realizzato 6 gol in 13 presenze con il Monza in Serie B negli ultimi sei mesi della scorsa stagione.