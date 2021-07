Achraf Hakimi ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura al PSG. L'esterno marocchino ha giocato solo un anno con i nerazzurri, ma ha sicuramente conquistato un posto importante nella storia del club. Hakimi ha voluto salutare l'Inter e i suoi tifosi con un lungo messaggio su Instagram: "E' stato solo un anno, però che anno! Quando sono arrivato non avrei mai immaginato cosa significa indossare la maglia dell'Inter. E' stato un immenso orgoglio far parte e difendere questo Club. E' stata una stagione difficile per la pandemia, però ho potuto vivere momenti indimenticabili, vincere lo Scudetto e fare la storia con voi. Voglio ringraziare tutti i membri dello staff tecnico, gli impiegati del club, tifosi e compagni per l'affetto, la professionalità e il rispetto. E anche la mia famiglia per il suo appoggio costante in ogni momento. Avrò sempre l'Inter nel cuore. Un abbraccio forte a tutti! Forza Inter!"