Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell ’Adana Demirspor . Ad annunciare ufficialmente il trasferimento è lo stesso club turco con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter: "Oggi è avvenuto un trasferimento storico per l’Adana Demirspor. Mario Balotelli, stella del calcio mondiale, ha firmato un contratto di tre anni con la nostra squadra", si legge nel comunicato. L’attaccante classe 1990 è arrivato nelle scorse ore in Turchia in compagnia del suo agente Mino Raiola, ha visitato le strutture del club, sostenuto le visite mediche e siglato il contratto triennale con il club neopromosso nella Super Lig turca.

All'Adana ritrova l'ex Serie A Inler

Dopo aver giocato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione al Monza in Serie B – 6 gol in 13 presenze – per Mario Balotelli inizia una nuova avventura all’estero dopo quelle in Premier League (Manchester City e Liverpool) e Ligue 1 (Nizza e Olympique Marsiglia). Ad aiutarlo nel suo ambientamento in Turchia ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta dell’ex Udinese e Napoli Gokhan Inler (presente insieme a Balotelli nella foto pubblicata dal profilo twitter del club), capitano dell’Adana Demirspor.