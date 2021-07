Genoa vicino a Supryaga: a giorni si può chiudere

La società rossoblù vicina all'attaccante ucraino classe 2000 che cerca il rilancio in Italia dopo una stagione in ombra. Un anno fa lo voleva il Bologna, ora la società del presidente Preziosi può chiudere per 7-8 milioni di euro più bonus

Il Genoa si avvicina sempre più a Vladyslav Supryaga , attaccante classe 2000 della Dinamo Kiev . Una trattativa iniziata due giorni fa e che adesso potrebbe presto concludersi positivamente: la società rossoblù è vicina ad arrivare alla fumata bianca sulla base di 7-8 milioni di euro più bonus . Il presidente Preziosi – da sempre molto bravo a scovare giovani attaccanti in giro per il mondo – ha individuato nel calciatore ucraino il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ballardini a partire dalla prossima stagione.

Supryaga è dunque vicino a sbarcare in Serie A, approdo nel nostro campionato che sarebbe potuto avvenire già un anno fa quando il Bologna fu vicino al suo acquisto , su precisa indicazione di Walter Sabatini. Trattativa andata avanti per settimane ma mai concretizzata anche per i continui giochi al rialzo da parte della Dinamo Kiev, che rifiutò i 10 milioni di euro (15 la richiesta) proposti dal Bologna.

Chi è Supryaga

Ora il Genoa è pronto a chiudere per una cifra inferiore rispetto a quella offerta 12 mesi fa dal Bologna. Un ribasso della valutazione dovuto anche all’annata poco positiva dell’attaccante, autore di soli tre gol in 30 presenze – nemmeno tutte da titolare – tra tutte le competizioni nell’ultima stagione. Fisico imponente, Supryaga è un attaccante centrale dalle grandi potenzialità, espresse al momento solo in parte. Convocato in due occasioni con la nazionale maggiore, ha vissuto la sua annata miglior nel 2019-2020 con il Dnipro (15 gol in 26 partite), dove era in prestito. Dotato di ottime capacità atletiche, Supryaga è un attaccante che fa “reparto”, pronto a mettersi al servizio della squadra, ama attaccare gli spazi e ha un ottimo spunto in velocità, oltre a una buona capacità realizzativa all’interno dell’area di rigore.