Incontro positivo a Milano tra il direttore sportivo del Benfica Rui Costa e la dirigenza nerazzurra: aggiornamenti nelle prossime ore per concludere la trattativa e superare la clausola fissata dallo Sporting Lisbona, che impedirebbe al giocatore di giocare per altri club in Portogallo. Anche Sebastiano Esposito saluta l'Inter: quasi fatta per il prestito al Basilea

Il Benfica e Joao Mario sono sempre più vicini. Nel pomeriggio di martedì la dirigenza del club portoghese ha raggiunto Milano per incontrare l'Inter e accelerare la trattativa per portare il centrocampista classe 1993 a Lisbona. Il colloquio, svolto alla presenza del direttore sportivo del Benfica Rui Costa e di Federico Pastorello, procuratore del giocatore, è durato quasi quattro ore e ha avuto esiti positivi. Le due società sono impegnate a risolvere l'ostacolo relativo alla clausola inserita dallo Sporting Lisbona, che non permetterebbe al giocatore di tornare a giocare nel campionato portoghese con una maglia diversa da quella biancoverde. Il Benfica ha invece dalla sua il parere di quattro legali e ritiene che questa clausola si configurerebbe come un diritto di preferenza e non come un impedimento a giocare con altre squadre in Portogallo. Il Benfica ha già raggiunto l'intesa economica con il giocatore e nelle prossime ore sono in agenda nuovi aggiornamenti con l'Inter per concludere la trattativa. Joao Mario si avvicina quindi a una nuova esperienza in patria dopo quella della scorsa stagione con lo Sporting Lisbona, archiviata con 32 presenze e due reti.