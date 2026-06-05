Il club nerazzurro ha ufficializzato l'esercizio del diritto di riacquisto dal Club Brugge per il centrocampista serbo classe 2005, che ha firmato un nuovo contratto valido fino 30 giugno 2031. Per Stankovic si apre così una nuova fase della sua carriera dopo l'importante stagione in Belgio. La scorsa estate era stato ceduto a titolo definitivo al Club Brugge per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ma l'Inter aveva mantenuto il controllo sul suo futuro inserendo un diritto di recompra fissato a 23 milioni per l'estate 2026. La stagione disputata in Belgio ha confermato la crescita del figlio d'arte: 8 gol e 4 assist, la vittoria del campionato belga e del premio "miglior talento della stagione". Questi numeri che hanno attirato l'interesse di diversi club europei, in particolare si era parlato del Brentford, destinazione che non aveva convinto il giocatore e anche del Newcastle. Ma come anticipato da Sky Sport, e ribadito da Cristian Chivu, che lo aveva già allenato nelle giovanili nerazzurre, il club stava monitorando attentamente i suoi progressi e avrebbe voluto riportarlo a Milano. Adesso è ufficiale.