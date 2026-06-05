Inter Aleksandar Stankovic, esercitato diritto di recompra dal Bruges. Le newscalciomercato
Aleksandar Stankovic torna all'Inter. Il club ha esercitato il diritto di riacquisto dal Club Brugge e ha blindato il centrocampista serbo con un contratto fino al 30 giugno 2031. Dopo una stagione da protagonista in Belgio, il classe 2005, figlio di Dejan, rientra alla base. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato a diversi club di Premier ma la volontà del giocatore è sempre stata quella di vestire la maglia nerazzurra
Il club nerazzurro ha ufficializzato l'esercizio del diritto di riacquisto dal Club Brugge per il centrocampista serbo classe 2005, che ha firmato un nuovo contratto valido fino 30 giugno 2031. Per Stankovic si apre così una nuova fase della sua carriera dopo l'importante stagione in Belgio. La scorsa estate era stato ceduto a titolo definitivo al Club Brugge per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ma l'Inter aveva mantenuto il controllo sul suo futuro inserendo un diritto di recompra fissato a 23 milioni per l'estate 2026. La stagione disputata in Belgio ha confermato la crescita del figlio d'arte: 8 gol e 4 assist, la vittoria del campionato belga e del premio "miglior talento della stagione". Questi numeri che hanno attirato l'interesse di diversi club europei, in particolare si era parlato del Brentford, destinazione che non aveva convinto il giocatore e anche del Newcastle. Ma come anticipato da Sky Sport, e ribadito da Cristian Chivu, che lo aveva già allenato nelle giovanili nerazzurre, il club stava monitorando attentamente i suoi progressi e avrebbe voluto riportarlo a Milano. Adesso è ufficiale.
Il comunicato
FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.