Parma, ufficiale Bernabé: era svincolato dal City

In Serie B è il Parma la regina del mercato. La società gialloblù è scatenata e, dopo i colpi Buffon e Vazquez, si prepara ad accogliere Adrian Bernabé . Il centrocampista spagnolo, classe 2001, era svincolato, dopo un'esperienza al Manchester City. Il Parma ne ha approfittato, su richiesta di Enzo Maresca , e lo ha ingaggiato facendogli firmare un contratto triennale. Questo il comunicato con cui la società gialloblù ha annunciato questo nuovo rinforzo: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Adrian Bernabé Garcia (Barcellona, 26.05.01) per un contratto che lo legherà al club fino al 30.06.2024", si legge sui canali ufficiali del club.

Il tweet di Krause

Ad anticipare il comunicato del club, ci ha pensato Kyle Krause. Il presidente del Parma, infatti, ha twittato con una serie di emoticon, tra le quali la mano che firma e la bandiera della Spagna. "Benvenuto Adrian al Parma Calcio, felice che ti sia unito a noi", il tweet scritto dopo l'ufficialità del club. Per i gialloblù, quindi, un nuovo rinforzo di spessore per la prossima stagione in Serie B. Un acquisto richiesto espressamente da Enzo Maresca, che ha lavorato con Bernabé nell'esperienza al Manchester City.