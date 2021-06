Il Parma non si ferma a Buffon: il 32enne italo-argentino torna in Italia dopo cinque anni al Siviglia. Ritrova Maresca, con il quale ha giocato a Palermo. Contratto di due anni con opzione sul terzo per Vazquez, che ha già visitato il centro sportivo di Collecchio. E il Siviglia sui social: "Godetevi il Mudismo"

Nuovo colpo di mercato per il Parma . Dopo il ritorno di Gigi Buffon tra i pali, gli emiliani hanno ufficializzato l'arrivo di Franco Vazquez. Il trequartista italo-argentino classe 1989 torna in Italia dopo l'esperienza da gennaio del 2012 a giugno del 2016 (con un anno in prestito al Rayo Vallecano) con il Palermo , totalizzando 22 reti in 109 presenze tra A e B. Proprio in Sicilia Vazquez ha giocato anche con Enzo Maresca , nuovo allenatore del Parma.

Vazquez in B: l'ultima volta fu promozione

Proprio l'ottimo rapporto con Maresca ha inciso sulla scelta di Vazquez di tornare in Italia. A dare un indizio (le bandiere di Italia e Argentina, seguite da una penna) della firma del 32enne, in campo 22 volte con un gol nella scorsa stagione a Siviglia, era stato il presidente del Parma Kyle Krause sul suo account Twitter. Vazquez ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo anno ed è già stato nel centro sportivo di Collecchio per conoscere la sua nuova casa. El Mudo, come lo chiamano in Argentina per il carattere introverso, tornerà a giocare in B a sette anni dall'ultima volta: era il Palermo 2013/14. Vazquez mise insieme 18 presenze e segnò 4 reti. A fine anno la squadra fu promossa in A. Un film che a Parma sperano di poter rivivere.