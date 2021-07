L'esterno della Nazionale è l'obiettivo numero uno del Napoli per la fascia sinistra: il Chelsea chiede 20 milioni, la settimana prossima è previsto un incontro tra la società azzurra e l'entourage del calciatore. E Spalletti non nega di avergli telefonato: "Non rispondo, ma è possibile sia avvenuta questa cosa..."

Spalletti si è presentato ufficialmente alla piazza di Napoli, iniziando così la sua avventura azzurra. L'allenatore attende ora i primi rinforzi e tra gli obiettivi c'è Emerson Palmieri, esterno sinistro di proprietà del Chelsea. La richiesta di partenza dei Blues è altissima: 20 milioni di euro. La settimana prossima è previsto un incontro tra il Napoli e gli agenti del calciatore classe 1994, che in questo momento è impegnato con l'Italia agli Europei ed è in attesa di giocare la finale contro l'Inghilterra. Gli azzurri studieranno la strategia per convincere il Chelsea ad abbassare le pretese oppure cercheranno una formula che possa mettere d'accordo tutte le parti in causa. La ricerca di un nuovo terzino è una delle priorità assolute della società azzurra in questa sessione di calciomercato, dopo l'addio di Hysaj a parametro zero e considerando anche i problemi fisici di Ghoulam e la probabile partenza di Mario Rui. Il Napoli non ha fretta, valuta con pazienza le proprie mosse ma ha in Emerson Palmieri l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra.