Tonali riscattato dal Milan: "Ora per me non c'è più tempo per aspettare"

"Sono felice per me, il Milan e per le persone che hanno fatto sì che andasse tutto a buon fine", le prime parole dopo il riscatto di Sandro Tonali. Per l'ex Brescia sarà la seconda stagione rossonera: "Sono soddisfatto perché fare 37 partite al Milan è come farne 100 in un'altra squadra. La mia crescita sarà quest’anno, punto a fare sempre di più. Lo scorso anno è mancata la costanza, nel calcio è la cosa più difficile. Siamo partiti fortissimo, poi abbiamo rallentato e siamo tornati a spingere forte alla fine. Ora per me non c'è tempo per aspettare o avere alibi, sono pronto".