Dopo Wijnaldum e Hakimi, è ufficiale anche l'acquisto di Sergio Ramos: l'ex capitano del Real Madrid arriva a parametro zero, dopo aver giocato le ultime 16 stagioni con la maglia dei Blancos e aver conquistato tra gli altri anche 5 campionati spagnoli e 4 Champions League. "Il posto migliore per continuare a sognare e vincere", le prime dichiarazioni dello spagnolo dopo la firma del contratto fino al 2023

Continua il mercato da sogno del Paris Saint-Germain, che dopo aver acquistato Wijnaldum e Hakimi (e in attesa della firma di Donnarumma) ha annunciato l'arrivo di Sergio Ramos. L'ex capitano del Real Madrid ha firmato un contratto di due anni fino al 2023, con il club francese che ha ufficializzato il nuovo acquisto attraverso un video di benvenuto sui propri profili social. Sergio Ramos arriva a parametro zero, dopo il mancato rinnovo di contratto con il Real Madrid, club nel quale ha militato per sedici anni dal 2005 al 2021 e con il quale ha realizzato 101 gol in 671 partite. Il Paris Saint-Germain aggiunge dunque a una rosa già fortemente competitiva, un elemento di grande qualità e immensa esperienza, che sa cosa vuol dire vincere. Nella sua bacheca troviamo infatti un'infinità di trofei tra cui 5 campionati spagnoli e 4 Champions League con il Real Madrid e 2 Europei e 1 Mondiale con la Spagna.