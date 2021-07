Altri due rinforzi in arrivo per Andreazzoli dopo il portiere Vicario. Doppia operazione in chiusura con l'Atalanta per l'attaccante Roberto Piccoli e il centrocampista Viktor Kovalenko

Continua l'opera di allestimento della rosa per l' Empoli , tornato in Serie A a due anni di distanza dall'ultima volta. Dopo aver ufficializzato l'arrivo del portiere classe 1996 Guglielmo Vicario in prestito con diritto di riscatto, il club toscano è pronto a chiudere una doppia operazione con l'Atalanta: c'è infatti l'intesa per portare nell'organico di Aurelio Andreazzoli l'attaccante Roberto Piccoli e il centrocampista Viktor Kovalenko .

Piccoli e i gol alle big, Kovalenko cerca continuità

approfondimento

Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora)

La trattativa per i due giocatori dell'Atalanta è ai dettagli e presto l'Empoli avrà due nuovi rinforzi a disposizione. Piccoli, attaccante classe 2001 dal gran fisico (è alto un metro e 90), ha giocato l'anno scorso per la prima volta con continuità in Serie A: con la maglia dello Spezia è sceso in campo 20 volte in campionato segnando 5 gol, 4 dei quali a big come Inter, Roma, Atalanta e Napoli. Kovalenko, centrocampista ucraino classe 1996, è invece arrivato a Bergamo nello scorso gennaio dallo Shakhtar Donetsk, club in cui ha totalizzato 199 presenze, 32 reti e 12 assist. È anche nel giro della nazionale ucraina, con cui è sceso in campo 31 volte senza ancora trovare il gol. Trequartista o play basso, in Serie A ha giocato solo 3 minuti nell'esperienza atalantina: Empoli rappresenterebbe per lui la possibilità di trovare maggiore spazio e minutaggio nel campionato italiano.