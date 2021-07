Inter, Bellerin la priorità per il post Hakimi

Quello di Hector Bellerin dell’Arsenal è sempre il nome da tenere in considerazione per il dopo Hakimi. L’operazione si può fare in prestito con diritto, è questa la volontà nerazzurra. Da capire se i prossimi contatti potranno sbloccare la situazione. Si sta pensando anche ad Hateboer per la fascia destra ma al momento nessuna trattativa in corso con l’Atalanta.