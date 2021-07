Dopo un tira e molla di diverse settimane, è arrivata alla conclusione la trattativa tra la Roma e Rui Patricio. Dopo la cessione di Pau Lopez all'Olympique Marsiglia, il club giallorosso ha chiuso per il portiere del Wolverhampton, che effettuerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto nella giornata di lunedì. Al club inglese verrà riconosciuta una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Mourinho potrà dunque abbracciare l'estremo difensore richiesto espressamente alla dirigenza giallorossa e lo farà direttamente dal ritiro della squadra in Algarve, dove il calciatore si unirà al resto dei propri compagni anticipando gli allenamenti di una settimana rispetto alle vacanze decise in precedenza. Un segnale in più di quanto fosse forte la voglia di Rui Patricio di approdare alla Roma. Lunedì inizierà ufficialmente la sua nuova avventura.