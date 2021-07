Definito il rinnovo di Giorgio Chiellini, che al termine degli Europei siglerà il suo accordo con i bianconeri, la Juventus è ancora al lavoro per prolungare il contratto di Paulo Dybala. L'attaccante argentino il 30 giugno 2022 andrà in scadenza con i bianconeri e le parti ancora non hanno raggiunto un accordo. Per il club di Andrea Agnelli il rinnovo di Dybala è una vera e propria priorità , dal momento che il numero 10 è una pedina fondamentale per Massimiliano Allegri.

Un primo approccio ci sarà il prossimo mercoledì, quando la Juventus si radunerà per preparare la nuova stagione. L'argentino, non essendo stato convocato dal CT Scaloni per la Copa America, sarà fin da subito aggregato al gruppo e avrà modo di confrontarsi anche con Max Allegri. Presto ci sarà un primo incontro tra le parti, come anticipato dal vice presidente Pavel Nedved in conferenza stampa, nel quale si cercherà di capire la posizione del calciatore. Il passo successivo sarà trovare un accordo economico con Dybala, per far sì che l'argentino continui ad essere una colonna portante della Juventus.