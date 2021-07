Juventus al lavoro sul mercato in ottica entrate, con Locatelli che rimane il primo obiettivo, ma soprattutto sul fronte rinnovi: la prossima settimana verrà formalizzato quello di Giorgio Chiellini, attualmente svincolato dopo che il precedente accordo con il club bianconero è scaduto lo scorso 1 luglio. Le parti sono giunte a un accordo per proseguire insieme, soprattutto dopo il ritorno in bianconero di Allegri che ha chiesto espressamente la conferma di Chiellini almeno per un'altra stagione. Per il capitano bianconero 25 presenze nella passata stagione e diversi problemi fisici, che non gli hanno però impedito di disputare un grande Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini. Prosegue dunque la storia d'amore tra Chiellini e la Juventus, iniziata nell'ormai lontano 2005 e che arriverà almeno fino al 2022 (535 presenze totali, quarto nella storia della Juve dopo Del Piero, Buffon e Scirea).