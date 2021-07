Insigne-Napoli, rinnovo ancora in stand-by

C'è un po’ di apprensione attorno al rinnovo di Lorenzo Insigne, con i tifosi del Napoli che temono che il loro capitano possa non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Il tutto a causa delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentis, che ha messo in dubbio la sua permanenza in Campania: "Se resterà a Napoli? Dipende da lui. Se poi si è stancato e vuole andare in giro per l'Europa è una sua scelta". La trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo, ma lo farà quando Insigne concluderà gli impegni con la Nazionale.