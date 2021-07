Cresce l'ottimismo per la trattativa che potrebbe portare in nerazzurro il difensore spagnolo dell'Arsenal. Bellerin negli scorsi giorni è stato in sede e ha chiesto la cessione. Gunners aperti al prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni

Hector Bellerin fa un passo verso l' Inter. Negli scorsi giorni il laterale destro classe 1995, individuato dai nerazzurri come uno dei primi obiettivi per la fascia dopo la cessione di Hakimi al Psg, si è presentato nella sede dell'Arsenal e ha chiesto di andare via . Il giocatore ha spiegato ai Gunners che l'Inter è la sua prima scelta per il progetto tecnico e gli aspetti tattici. L'Arsenal è orientato a concedere prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizion i mentre l'Inter al momento è ferma al prestito con diritto.

I numeri di Bellerin con l'Arsenal

Un chiaro segnale, quello dato dal 26enne spagnolo all'Arsenal. Cresciuto fino al 2013 nelle giovanili del Barcellona, Bellerin è in Inghilterra da quando ha 18 anni. Dopo un'esperienza al Watford, dal 2014 veste la maglia del club londinese. Con i Gunners ha giocato in carriera 229 partite (segnando 8 reti) in tutte le competizioni e ha vinto tre edizioni della FA Cup e tre Community Shield. L'Inter lavora al suo arrivo in Serie A. Un altro nome gradito a Beppe Marotta è quello di Hans Hateboer: l'esterno olandese dell'Atalanta nell’ultima stagione ha collezionato 2 gol e 4 assist in 30 presenze, ma per lui ancora non è stata avviata alcuna trattativa.