Colpo in prospettiva per la società nerazzurra che si assicura il capitano della formazione under19 del Copenhaghen. Il centrocampista centrale classe 2004 inizialmente si aggregherà alla Primavera di Chivu

Silas Andersen è un nuovo giocatore dell'Inter . La fumata bianca per il centrocampista danese classe 2004 era già arrivata nei giorni scorsi, ma nella giornata di venerdì il giovane 17enne è sbarcato in Italia per firmare il contratto che lo legherà alla società di Steven Zhang. Nei mesi scorsi, prima di accettare il trasferimento, Andersen aveva visitato il centro sportivo dell’Inter alla Pinetina rimanendone piacevolmente colpito.

La carriera di Andersen

Capitano della formazione under 19 del Copenhagen, Silas Andersen è considerato uno dei migliori talenti del calcio danese e da anni è nel giro delle nazionali giovanili del suo paese. Il centrocampista centrale, che lo scorso 13 giugno ha compiuto 17 anni, inizialmente si aggregherà alla formazione primavera dei nerazzurri allenata da Cristian Chivu, nella quale avrà modo di crescere come giocatore e di iniziare a conoscere il calcio italiano. Un acquisto importante per il futuro per la squadra di Simone Inzaghi, che giovedì mattina ha iniziato la sua nuova avventura sulla panchina dell'Inter.