Aveva preannunciato che avrebbe parlato dopo aver festeggiato l’Europeo e lo ha fatto con un lungo post su Instagram. Una lettera accompagnata dalle sue immagini più belle al Milan raccolte in un video emozionale. Parate, parate e ancora parate: le più importanti della sua storia in rossonero, per salutare il club che l’ha accolto quando era un bambino e l’ha fatto crescere fino all’esordio in Serie A a 16 anni. Gigio Donnarumma si congeda dal Milan con un messaggio lungo 222 parole , in cui prova a spiegare il perché del mancato rinnovo. “Scelta difficile”, scrive il portiere prossimo al trasferimento al Paris Saint Germain , aggiungendo che “non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi ”.

Donnarumma: "Al Milan anni indimenticabili"

Donnarumma cerca nuove sfide lontano dalla Serie A, ma non dimentica quello che il Milan ha fatto per lui. "Ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori e ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia - prosegue nella lettera -. In maglia rossonera ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai". Chiusura dedicata ai ringraziamenti. "Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono. Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore, per l’affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare". La distanza è quella che separa Milano da Parigi, la Ligue1 attende il miglior portiere dell'Europeo.