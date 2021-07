Il retroscena raccontato dal portiere della Nazionale: "Dopo il rigore parato a Saka non avevo capito avessimo vinto. Mi sono girato verso l'arbitro per accertarmi che fosse tutto ok, poi ho visto i compagni correre verso di me e da lì è iniziato tutto. È stato un Europeo straordinario, i complimenti di Draghi e Mattarella mi hanno imbarazzato"

Una lunga giornata di festa per l'Italia, ritornata da Wembley con la coppa dopo la finale vinta ai calci di rigore contro l'Inghilterra. Il rientro a Roma, poi le visite ufficiali al Quirinale da Mattarella e a Palazzo Chigi da Draghi, prima della grande festa con il pullman scoperto tra le strade della Capitale e successivamente a cena in albergo. Tra i più osannati Gigio Donnarumma, eroe di Wembley e miglior giocatore del torneo. Il portiere ha raccontato un retroscena riguardante i calci di rigore, svelando di non essersi accorto di aver fatto la parata decisiva su Saka: "Sul rigore non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto – le sue parole a Sky Sport - Ero già a terra al rigore di Jorginho, pensavo che era finita e invece ho dovuto continuare. Ora con la Var guardano sempre i piedi perché non puoi essere avanti alla linea, allora mi sono girato verso l'arbitro per capire se era tutto ok. Poi ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì è partito tutto, non ho capito più niente".