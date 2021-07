Si è conclusa la lunga trattativa per il trasferimento di Joao Mario al Benfica. Il centrocampista portoghese continuerà a giocare a Lisbona ma in una squadra diversa rispetto allo Sporting CP, club dov'era stato in prestito nell'ultima stagione. Il Benfica ha annunciato, sui propri canali ufficiali, l'arrivo del centrocampista classe 1993 a parametro zero dopo la risoluzione del contratto con l'Inter. Superati quindi gli ostacoli che avevano complicato la trattativa, dovuti a una clausola inserita dallo Sporting CP al momento della cessione del giocatore alla società nerazzurra, che prevedeva un divieto di trasferimento nel campionato portoghese con una maglia diversa rispetto a quella biancoverde. Problema risolto quindi, per Joao Mario inizia ufficialmente una nuova avventura al Benfica.