Maldini: "Giroud è in arrivo a Milano"

Il Direttore dell'Area Tecnica rossonera sull'addio di Donnarumma: "Perdita importante, anche se abbiamo acquistato un grande portiere". Sugli obiettivi per la prossima stagione: "Vogliamo arrivare ancora nei primi quattro, speriamo ci sia il pubblico negli stadi"

Il Direttore dell'Area Tecnica del Milan Paolo Maldini è intervenuto durante la presentazione del calendario della prossima Serie A, parlando anche del calciomercato rossonero: "Domani dovrebbe arrivare Giroud. Abbiamo una

coppia giovane davanti (ride, ndr). Olivier è un campione e un fresco vincitore della Champions League - ha proseguito -. E' un giocatore affidabile e che può portare esperienza alla squadra che è molto giovane. Potrebbe arrivare anche un attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato"

"Donnarumma perdita importante"

Maldini ha parlato anche dell'addio di Gigio Donnarumma, che non ha rinnovato il contratto con il Milan e ha firmato per il PSG: "E' una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. E' un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. E' giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più".

"Obiettivo primi quattro posti"

Maldini ha commentato l'attesa per la prossima stagione: "Sono soddisfatto che riparta, speriamo con il pubblico allo stadio. Poi il calendario può essere interpretato in mille maniere, però alla fine sembra una banalità ma bisogna incontrare tutte le squadre quindi quello che arriva arriva”. Sugli obiettivi rossoneri: "Mantenere una delle prime quattro posizioni e poi migliorare sotto altri punti di vista, già il fatto di mantenere la posizione sarebbe già un miglioramento rispetto a quello che è stato il Milan degli ultimi otto anni”.