Dopo l'arrivo di Boga dal Chelsea, il club neroverde potrebbe pescare nuovamente dalla Premier League: contatti in corso con il Liverpool per Marko Grujic, centrocampista centrale di proprietà dei Reds

Il Sassuolo sogna il grande colpo a centrocampo e vuole pescare dalla Premier League, dopo l'affare Boga messo a segno insieme al Chelsea: l'ultimo nome finito nel mirino del club neroverdo è Marko Grujic, centrocampista centrale del Liverpool. Il classe '96 serbo, di proprietà del club inglese, ha giocato però nell'ultima stagione in prestito con la maglia del Porto, collezionando 23 presenze e 2 gol nel campionato portoghese. Il suo passato parla anche di due stagioni precedenti molto positive con la maglia dell'Hertha Berlino, con 54 presenze e 9 gol in Bundesliga. Il Sassuolo ha iniziato una trattativa con il Liverpool e le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, per provare a mettere a segno un nuovo colpo a livello internazionale, dopo aver già concluso trattative nelle scorse sessioni di mercato con club di primo livello come il Chelsea o il Barcellona.