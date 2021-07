Federico Pastorello, agente del senegalese, ha incontrato oggi la dirigenza nerazzurra e non ha escluso un ritorno in nerazzurro: "L'Inter lo sta valutando. Inzaghi lo conosce molto bene". E sul futuro di Lukaku: "Non ci sono problemi, per ora si gode le vacanze"

Pomeriggio d'incontri di mercato nella sede dell' Inter con protagonista Federico Pastorello . Il motivo della sua presenza però non era legato al futuro di Romelu Lukaku, quanto piuttosto a quella di Keita Baldé , l'attaccante senegalese classe 1995 di proprietà del Monaco, che l'anno scorso ha giocato con la Sampdoria (26 presenze, 7 gol e 2 assist). L'agente del giocatore ha fatto sapere che non è esclusa l'ipotesi di un ritorno in nerazzurro di Keita, maglia indossata nella stagione 2018-2019: "Il club è interessato - ha spiegato Pastorello dopo quasi tre ore di confronto - Simone Inzaghi lo conosce molto bene . Stiamo valutando".

"Lukaku? Si gode le vacanze"

Tra i temi non è rientrato il futuro di Lukaku. Pastorello ha rassicurato sulla permanenza dell'attaccante belga in nerazzuro, nonostante le voci di mercato delle ultime settimane: "Lui adesso è in vacanza, e credo se le meriti - ammette l'agente - Non ci sono problemi per Romelu".