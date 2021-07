Fiorentina, vicino il ritorno di Nastasic

Sempre più vicino il ritorno del difensore serbo in viola, dove ha giocato nella stagione 2011/2012. L'operazione è in chiusura grazie a un indennizzo di 2-3 milioni concordato con il club tedesco dopo la retrocessione. Ma prima serve un'uscita

La Fiorentina ha in pugno Matija Nastasic. Il club del presidente Commisso, nelle ultime ore, ha bloccato il ritorno del 28enne serbo dallo Schalke 04 con cui il difensore ha giocato le ultime cinque stagioni e mezzo per un totale di 157 presenze. Dopo l'esordio da professionista in patria con il Teleoptik, erano stati proprio i viola a lanciare il classe '93 nel grande calcio. Una stagione a Firenze nel 2011/12 con 29 presenze e 2 reti, prima della cessione a peso d'oro al Manchester City per circa 15 milioni di euro più il cartellino di Stefan Savic, protagonista oggi con l'Atletico Madrid campione di Spagna.