Il classe 1987, reduce dalla vittoria dell'Europeo con la Nazionale, sarà il prossimo portiere del Genoa: firmato un contratto annuale, con opzione per il prolungamento per un'altra stagione

Manca solo l'ufficialità, ma Salvatore Sirigu è il nuovo portiere del Genoa. Tutto fatto per il trasferimento del classe 1987 dal Torino al club rossoblù, il giocatore campione d'Europa con gli Azzurri di Mancini ha già firmato ed è pronto per questa nuova esperienza in Serie A. Accordo per una stagione, con opzione di rinnovo per un altro anno esercitabile dal Genoa. Salvatore Sirigu ha quindi accettato la proposta dei rossoblù e, al rientro dalle vacanze, si mettere a disposizione di Davide Ballardini.