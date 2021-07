I nerazzurri pensano all'esterno del Manchester United in prestito: primi contatti con il club inglese per il ritorno del classe '92 che ha già giocato a Milano nella stagione 2015-2016. Colloqui in corso anche con il Cagliari per un possibile arrivo di Nandez sulla fascia destra: possibile apertura per un prestito nell'ambito dell'operazione Nainggolan

Continua la ricerca dell' Inter di calciatori da regalare a Inzaghi sugli esterni, anche come conseguenza alla partenza di Hakimi. L'ultimo nome potrebbe portare al ritorno di Alex Telles , terzino sinistro del Manchester United che ha già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2015-16, voluto fortemente da Roberto Mancini che lo aveva allenato l'anno precedente al Galatasaray. Sul classe '92 c'è anche la Roma , ma nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti con l'Inter. Nei prossimi giorni si cercherà di capire con lo United se ci sarà la possibilità di andare avanti, in una trattativa che nel caso porterebbe il calciatore a Milano in prestito.

Contatti con il Cagliari per Nandez

L'Inter è infatti alla ricerca di due esterni da regalare a Inzaghi, uno per la fascia destra e uno per quella sinistra. In questo senso sono reali i contatti avvenuti negli scorsi giorni tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez. I due club sono infatti al lavoro su diversi fronti, tra cui quello di Dalbert (che nella giornata di venerdì ha firmato con i rossoblù) e Radja Nainggolan. Proprio la trattativa per riportare il belga in Sardegna (questa volta a titolo definitivo) potrebbe aprire a una partenza di Nandez in direzione Milano. In ogni caso, l'Inter vorrebbe anche l'uruguaiano in prestito.